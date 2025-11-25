В Солнечногорске продолжается строительство дома для переселенцев из аварийного жилья

Строительство семнадцатиэтажного дома ведется в поселке Поварово на улице Школьной в Солнечногорске. Ведутся монолитные работы, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Подмосковья.

«Работы ведутся одновременно на всех семи секциях дома. Мы активно наращиваем высоту: на первых двух секциях уже смонтированы два этажа, третья и четвертая секции находятся на стадии завершения первого этажа. Пятая и шестая секции готовы к переходу на надземный уровень после завершения нулевого цикла, а на седьмой секции как раз заканчивается возведение первого этажа», — — отметил представитель застройщика.

Планируется, что в новостройку переселятся жильцы домов № 11, 12, 13 микрорайона № 2 поселка Поварово.

Всего в новостройке будет 705 квартир, жилая площадь составит 27,8 тыс. кв. м. Проектом предусмотрен встроенный детский сад. Во дворе дома будет обустроена детская игровая и спортивная площадки.

Ввод дома в эксплуатацию запланирован на IV квартал 2026 года, а выдача ключей — на апрель 2027-го.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал важной темой реновацию, расселение аварийного жилья.

«Еще одна важная тема — это реновация, расселение аварийного жилья. Это всегда очень беспокоит людей, которые живут в ветхих домах», — сказал губернатор.