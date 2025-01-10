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В Солнечногорске откроют пристройку к гимназии № 6 в сентябре

Подрядная компания ведет работы по постройке нового корпуса гимназии № 6 им. дважды Героя Советского Союза Д. А. Драгунского. Здание рассчитано на 300 учеников и позволит решить проблему второй смены, сообщает пресс-служба администрации горокруга Солнечногорск.

На данный момент специалисты полностью залили фундамент и производят откачку грунтовых вод иглофильтрами. Также делают заготовки для армирования и проводят уборку территории. На объекте задействовано около 40 человек и специализированная техника.

«В пристройке будут находиться учебные классы, столовая, комнаты продленного дня, спортивный и актовый залы. Территорию благоустроят для проведения общешкольных мероприятий и отдыха. Также обновим и основное здание гимназии», — отметил заместитель главы г. о. Солнечногорск Александр Сорокин.

Работы ведут по региональной программе «Строительство объектов социальной инфраструктуры» за счет бюджета Московской области и планируют открыть объект в сентябре 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.