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В Солнечногорске для переселенцев из аварийного жилья построят новый дом

Застройщик получил разрешение на строительство 17-этажного дома со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения в поселке Поварово на улице Школьной, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Планируется, что в новостройку переселятся жильцы домов № 11, 12, 13 микрорайона № 2 поселка Поварово.

Всего в новостройке будет 705 квартир, жилая площадь составит 27,8 тыс. кв. метров. На прилегающей территории организуют детскую и спортивную площадки.

Ввод дома в эксплуатацию запланирован на IV квартал 2026 года, а выдача ключей — на апрель 2027 года.

Также в Солнечногорске завершается строительство дома в микрорайоне Локомотивный. Он предназначен для расселения 96 семей из аварийного жилья. Ожидается, что в декабре застройщик получит разрешение на ввод дома в эксплуатацию.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что программу переселения из аварийного жилья планируют завершить в регионе досрочно.

Также по поручению губернатора в регионе выявляют и ликвидируют самострои, недострои и аварийные строения.