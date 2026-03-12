В Шатуре строят дома для переселения 279 семей

Строительство жилого комплекса для переселения из аварийного фонда продолжается на улице Спортивной в Шатуре. В новые квартиры переедут 279 семей, объект планируют сдать в 2026 году, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Строительную площадку 11 марта посетили депутаты партии «Единая Россия», общественники и будущие новоселы. Общая площадь двух корпусов превышает 9 тыс. квадратных метров. В первом корпусе завершены основные строительно-монтажные работы, специалисты приступают к внутренней отделке квартир. Во втором корпусе ведется устройство наружных стен и внутренних перегородок.

Квартиры спроектированы разной площади — от однокомнатных до четырехкомнатных. Подрядчик представил несколько вариантов планировок. Во дворе оборудуют детские и спортивные площадки, прогулочные дорожки и парковку.

«Дом будет построен с социальной отделкой, также хочу отметить, что в домах будет горячее водоснабжение централизованное», — рассказал директор управления капитального строительства городского округа Шатура Александр Алексеев.

В округе продолжается реализация программы переселения из аварийного жилья. Аварийными признаны 415 многоквартирных домов — это треть жилого фонда муниципалитета. В 2025 году расселили 47 домов и выдали 277 жилищных сертификатов.

С 2020 года в Шатуре построено восемь многоквартирных домов, жителям выдано почти 600 сертификатов. Сейчас возводятся три многоэтажки для переселения более 750 человек из 32 аварийных домов. Администрация планирует заключить контракт на проектирование еще семи домов: четыре появятся в Шатуре и три — в Рошале.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что расселение аварийного и ветхого жилья — очень важный момент.

«Благодаря федеральной программе мы стараемся максимально быстро расселять такие дома. В Подмосковье приняли решение закончить первый этап программы (по расселению аварийных домов — ред.) как можно скорее — не в следующем году, а уже в этом», — сказал Воробьев.