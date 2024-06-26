В Шатуре продолжается капитальный ремонт Днед ома культуры

В Шатуре в Доме культуры им. Нариманова проводятся демонтажные работы во всех помещениях. В ближайшее время специалисты приступят к монтажу перекрытий и замене кровли. Об этом сообщает администрация округа.

«Мы законсервировали все картины. Провели огромную работу по консервации лепнины. Мы передали ее в мастерскую для изготовления. Вся лепнина будет восстановлена по старым чертежам. Единственное, о чем мы сейчас думаем, будут ли они гипсовыми или такими, какими были изначально — из папье-маше», — рассказал генеральный директор ООО «ВИПСтрой-инвест Иван Горушко.

Все вопросы специалисты обсуждают на еженедельном совещании.

Обновленное здание дома культуры шатуряне увидят в первой половине 2025 года.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.