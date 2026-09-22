В Шатуре капремонт Коробовского дома культуры выполнили на 90%

Капитальный ремонт Коробовского дома культуры в селе Дмитровский Погост муниципального округа Шатура выполнен более чем на 90%. Завершить работы планируют в IV квартале 2026 года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

В муниципальном округе Шатура продолжается капитальный ремонт Коробовского дома культуры в селе Дмитровский Погост. Строительная готовность объекта превышает 90%.

Работы проводят по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в рамках нацпроекта «Семья». На площадке задействованы более 70 рабочих и три единицы техники.

«В настоящее время на объекте работают больше 70 человек, 3 единицы техники. Строители завершают отделочные и фасадные работы, осуществляют монтаж инженерных коммуникаций, занимаются благоустройством прилегающей территории», — сообщила пресс-служба ведомства.

В здании площадью 2643,9 кв. м обновят кровлю, водосточную систему и инженерные коммуникации, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. Также отремонтируют фасад, внутренние помещения и благоустроят прилегающую территорию. Для дома культуры закупят новую мебель и оборудование. Завершить работы планируют в IV квартале 2026 года.

Национальный проект «Семья» - это поддержка российской семьи на каждом этапе: от рождения и воспитания детей до заботы о людях старшего поколения. В рамках него можно оформить выплаты, взять льготную ипотеку, вести интересную жизнь в любом возрасте, при необходимости получать уход — и многое другое.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти стараются сделать дома культуры современными и доступными для жителей всех возрастов. Поэтому в регионе реализуется проект «Умный ДК» по трансформации 50 таких учреждений. ДК будут оформлены в едином стиле, здесь запустят новые технологии и онлайн-сервисы, в том числе камеры с искусственным интеллектом.

«Умный ДК» — это еще и сопутствующая инфраструктура. Важно, чтобы было где оставить велосипед, зарядить телефон, подключиться к интернету, перекусить. А следить за порядком нам помогают камеры с искусственным интеллектом, которые мы сейчас устанавливаем. Помимо безопасности это еще и возможность анализировать загрузку, чтобы корректировать расписание занятий. Пока в пилоте 50 самых больших наших домов культуры, но в перспективе планируем внедрить новый формат во всем Подмосковье. Важно, чтобы у творческих людей было как можно больше возможностей для самореализации», — рассказал губернатор.