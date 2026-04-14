В Серпухове завершили половину демонтажа Дворца торжеств

Капитальный ремонт Дворца торжеств «Центральный» продолжается на улице Луначарского, 74, в Серпухове. Строители выполнили около 50% демонтажных работ, завершить обновление планируют в декабре 2026 года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в здании площадью более 1 тыс. квадратных метров. В рамках капремонта строители обновят кровлю, заменят сантехнику и инженерные коммуникации, модернизируют системы безопасности и видеонаблюдения. Также для дворца закупят новую мебель, а прилегающую территорию благоустроят.

Здание является объектом культурного наследия муниципального значения. Ремонт проводят с сохранением исторического облика и элементов предмета охраны — лепнины, росписей, фасадов и исторической планировки. Все работы выполняются с учетом действующих требований к таким объектам.

Согласно данным портала «Парки Подмосковья», двухзальный кинотеатр «Центральный» был построен и открыт в 1953 году. В начале 2000-х годов здание переоборудовали в Дворец торжеств.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.

Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.