В Москве и Подмосковье жены военнослужащих получают пособие на детей до трех лет

Семья военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, может оформить ежемесячное пособие на ребенка до 3 лет. В Московском регионе такую меру поддержки получают 1150 женщин, сообщает пресс-служба Отделения Социального фонда России.

Отделение Социального фонда по Москве и Московской области оказывает комплексную поддержку семьям военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, в том числе в зоне специальной военной операции.

Супруга военнослужащего, проходящего военную службу по призыву и мобилизации, а также курсанта первого курса военных образовательных организаций, может получать ежемесячное пособие на ребенка до 3 лет. Оно назначается независимо от дохода семьи и выплачивается со дня рождения малыша до окончания службы отца или до достижения ребенком трехлетнего возраста. Выплату может также оформить опекун либо родственник, ухаживающий за ребенком, к примеру, бабушка или дедушка. Размер пособия составляет 19 308,96 рублей.

Жене мобилизованного военнослужащего со сроком беременности не менее 6 месяцевОтделение Социального фонда назначает единовременное пособие в размере 45 054,24 руб. Заявление для его получения важно подать не позднее 6 месяцев со дня окончания срочной службы супруга.

Жены военнослужащих могут оформить и другие меры поддержки в связи с рождением и воспитанием ребенка. К примеру, для семей с детьми до 17 лет и беременных жен военнослужащих действует упрощенный порядок назначения единого пособия. Доходы мобилизованного не учитываются при комплексной оценке нуждаемости семьи. В Московской области максимальный 100% размер единого пособия на детей в 2026 году составляет 19 677 рублей.

Оформить меры поддержки семья военнослужащего может в личном кабинете на портале госуслуг, в любой клиентской службе Отделения Социального фонда или в МФЦ.