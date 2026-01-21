сегодня в 12:58

В Серпухове начались отделочные работы при капремонте школы № 10

В Серпухове на улице Войкова, 11, подрядчик приступил к отделочным работам в рамках капитального ремонта школы № 10. Работы ведутся по госпрограмме и завершатся к 1 сентября 2026 года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

В Серпухове продолжается капитальный ремонт средней школы № 10 на улице Войкова, 11. Подрядная организация завершила демонтажные работы и приступила к общестроительным и отделочным работам.

Ремонт проводится по государственной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» за счет бюджетных средств. Проект реализуется в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети».

В здании площадью 8 100 квадратных метров выполнят фасадные и кровельные работы, внутреннюю отделку, обустроят входные группы, заменят инженерные коммуникации и сантехническое оборудование. Для школы также закупят новую мебель и оборудование.

Завершить капитальный ремонт и открыть обновленную школу планируется к 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжается реализация программы по капитальному ремонту школ и в Серпухове в рамках этой программы поставлен рекорд.

«Большие программы в некоторых городах идут. Ну, прежде всего Серпухов — наверное, рекордное количество школ одновременно ремонтируется. Понятно, что это территория особого контроля, потому что подвести мы не можем. 1 сентября все идут в школу», — подчеркнул Воробьев.