В Серпухове благоустраивают территории домов для переселенцев из аварийных домов

В городе Пущино округа Серпухов завершается строительство двух многоквартирных жилых домов для переселенцев из аварийного жилья. Сейчас рабочие приступили к работам по благоустройству, сообщает пресс-служба регионального Минстроя.

Строительство ведется в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Новостройки построены в микрорайоне «Д», это два многоквартирных дома из 4-х и 7-ми этажей. В комфортабельные квартиры переедут 193 семьи — это 483 человека. Это жители, которые сейчас проживают в аварийных домах, расположенных по адресам: Пущино, мкр. В, дома № 10, 17, 18, 19, 20.

Общая расселяемая площадь составит более 8,5 тыс. кв. метров.

Ключи от новых квартир жители смогут получить до конца лета.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ставит задачу ускорить темпы переселения жителей из аварийных домов. В первую очередь, это стало возможно за счет использования жилищных сертификатов.