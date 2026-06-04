В Сергиево-Посадском округе увеличат штат на стройке очистных

Строительную готовность очистных сооружений в селе Сватково довели до 26%, завершены монолитные работы. Для ускорения темпов на объекте в Сергиево-Посадском округе планируют увеличить число рабочих с 6 до 15–20 человек, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Глава Сергиево-Посадского округа Оксана Ероханова вместе с профильным заместителем Павлом Цветковым проверила ход работ на объекте. Сейчас на площадке задействованы шесть человек и две единицы техники.

Ежедневно строители завозят специальный грунт для отсыпки биологических прудов. В ближайшее время начнется прокладка наружных сетей коммуникаций. Также стартовало производство оборудования, его поставки ожидаются с середины июня.

Новые очистные сооружения смогут перерабатывать до 1300 кубометров стоков в сутки — как от села Сватково, так и от предприятий индустриального парка «М8». По контракту ввод объекта намечен на январь 2027 года, однако при наращивании темпов есть возможность завершить строительство уже к концу текущего года.

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области планируется модернизировать еще 24 очистных сооружения.

«В регионе 630 очистных сооружений, в том числе 60 крупных, которые обслуживают города. С 2018 года мы занимаемся их обновлением, приводим к современным стандартам», — сказал Воробьев.