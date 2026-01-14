В Щелковском округе наполовину завершили демонтаж в детском саду при школе № 21

Капитальный ремонт дошкольного отделения «Загоряночка» на улице Димитрова, д. 31А стр. 1, продолжается в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» нацпроекта «Семья». Финансирование осуществляется из регионального бюджета.

В здании детского сада планируется обновить кровлю, водосточную систему, инженерные сети, а также установить системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. Ремонт затронет все групповые помещения и пищеблок. Фасад здания преобразится, а прилегающая территория будет благоустроена.

Завершить капитальный ремонт планируется в 2026 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в 2025 году в регионе построят еще 16 школа и 9 детских садов. Кроме того, в каждом округе реализуется президентская программа капитального ремонта.

«В работе сейчас — 132 учреждения образования, в 2025-м обновим 58 школ и 40 детских садов, остальные — в следующем. А на 2026 год в программу у нас заявлено свыше 150 объектов. Сейчас мы стали строить меньше учебных заведений, делаем акцент на капремонте. Все школы — и новые, и те, которые модернизируем — имеют у нас единый стандарт. Это и цветовая гамма, и мебель, и все, что касается интерьеров, наполнения», — заключил губернатор.