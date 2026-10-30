В Щелково строят спорткомплекс с залами для секций и настольного тенниса

Двухэтажный спортивно-оздоровительный комплекс в поселке Загорянский городского округа Щелково готов на 20%. Работы планируют завершить в 2028 году, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Комплекс площадью более 1,8 тыс. кв. метров возводят на улице Свердлова, 8, рядом со школой № 21 и жилыми домами. Строительство проходит под надзором Главгосстройнадзора Московской области.

На первом этаже оборудуют большой спортивный зал высотой в два этажа для занятий настольным теннисом. Во время тренировок он сможет одновременно принимать 20 человек. Здесь также разместят три зала для секций, гардероб и раздевалки с душевыми.

На втором этаже предусмотрены дополнительные помещения для секционных занятий, актовый зал и массажный кабинет. Для посетителей откроют буфет с обеденным залом на 45 мест.

Планируется, что комплекс будет работать ежедневно с 8:00 до 20:00. Расположение рядом с жилой застройкой позволит жителям Загорянского посещать спортивные секции недалеко от дома.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.