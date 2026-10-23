В Щелкове завершили демонтаж при капремонте противотуберкулезного диспансера

Строители завершили демонтажные работы в стационаре для взрослых Московского областного клинического противотуберкулезного диспансера в деревне Сукманиха городского округа Щелково, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

В стационаре продолжается капитальный ремонт. Сейчас на объекте работают 28 человек: они устанавливают оконные блоки, возводят перегородки, монтируют усиление на первом этаже, заливают полы бетоном и прокладывают инженерные коммуникации.

Ремонт финансируется из регионального бюджета в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Завершить работы планируют в 2028 году.

Доступная медицинская помощь — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Он заботится о возможностях для развития медицины по всей стране: строятся поликлиники, обновляются больницы, закупается современное оборудование, врачам помогают совершенствовать профессиональные навыки. В том числе местные хирурги стажируются в ведущих научных центрах, чтобы жители могли получать передовое лечение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжается большая работа по модернизации медучреждений.

«Сегодня у нас в работе находится ряд поликлиник. Какие-то из них выходят из капитального ремонта уже в другом облике, с другим оборудованием, с потенциалом другим. Это, безусловно, привлекает, в том числе квалифицированные профессиональные кадры», — отметил Воробьев.