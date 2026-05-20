В Щелкове выдали 203 сертификата жителям Дальнего Воронка

В микрорайоне «Дальний Воронок» в Щелкове собственники и наниматели получают жилищные сертификаты или выплаты за выкуп жилья. В 2024–2025 годах выдано 203 сертификата на сумму более 1,48 млрд рублей, в 2026 году одобрено 26 заявлений на 187,5 млн рублей. Параллельно строится дом для переселения жителей по договорам соцнайма, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сертификат предоставляется из расчета 181 759 рублей за квадратный метр. Если площадь квартиры меньше 28 квадратных метров, расчет ведется исходя из 28 «квадратов». При покупке более дорогого жилья собственник доплачивает разницу, если стоимость ниже — оставшиеся средства остаются у получателя.

Для жителей муниципальных квартир по договорам социального найма строится дом на улице Заречная в центре города, на берегу реки. Готовность объекта составляет 25%. Ввести его в эксплуатацию планируется в четвертом квартале 2026 года, расселение намечено на 2027 год. В новый дом переедут около 1000 человек.

В администрации подчеркнули, что информация о проживании работников управляющей компании в изъятых квартирах не соответствует действительности. Новая застройка микрорайона не планируется, поскольку территория находится в границах глиссады Чкаловского аэродрома, где строительство запрещено. Предусмотрено только благоустройство.

Получить консультацию можно в офисе на улице Шмидта, 23. Прием ведется с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00, в пятницу — до 16:45, перерыв с 13:00 до 13:45. Телефон: +7 (496) 566-97-34.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что планируется расселить из аварийного жилья более 10 тысяч жителей в том числе с помощью жилищных сертификатов.

«Напомню, завершить расселение фонда, признанного аварийным до 2017 года», — сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.