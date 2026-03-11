В Щелкове снесут аварийный дом на Фряновском шоссе

Демонтаж аварийного жилого дома №62 начался на Фряновском шоссе в Щелкове. Одноэтажное здание 1960 года постройки ранее расселили и отключили от коммуникаций, завершить работы планируют до конца марта 2026 года, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

Одноэтажный многоквартирный дом площадью около 170 квадратных метров признали утратившим эксплуатационную пригодность. В рамках договора о комплексном развитии застроенной территории жильцов расселили, после чего здание отключили от инженерных сетей.

В настоящее время специалисты проводят демонтаж строительных конструкций. Завершить снос планируется до конца марта текущего года.

Ранее на Фряновском шоссе уже демонтировали четыре расселенных дома №36, №44, №48 и №64. Общая площадь ликвидированного аварийного жилья превысила 1255 квадратных метров, были расселены жители 24 квартир.

Всего в городском округе Щелково выявили 432 объекта незавершенного строительства. На сегодняшний день снесено, достроено или приведено в соответствие с законодательством 328 объектов, что составляет 76% от общего числа. Работа по приведению застройки в порядок продолжается.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что каждая стройка должна быть направлена на расселение трущоб.

«Главная задача — каждая стройка должна быть направлена на расселение трущоб, на КРТ, реновацию попросту говоря. Если эта цель не преследуется, то большой вопрос — зачем такая стройка? Или рабочие места, <…> или расселение из бараков», — подчеркнул Воробьев.