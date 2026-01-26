В Щелкове начали снос аварийного дома на Фряновском шоссе

В Щелкове на Фряновском шоссе начался снос аварийного жилого дома №64, построенного в 1955 году. Работы планируется завершить до конца марта 2026 года, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

В городском округе Щелково стартовал демонтаж аварийного многоквартирного дома №64 на Фряновском шоссе. Здание 1955 года постройки площадью около 150 квадратных метров признано утратившим эксплуатационную пригодность. Все жильцы были расселены в рамках договора о комплексном развитии застроенной территории.

В настоящее время ведется демонтаж строительных конструкций. Завершить снос планируется до конца марта 2026 года.

Ранее на Фряновском шоссе уже были снесены три расселенных многоквартирных дома — №36, №44 и №48. Общая площадь ликвидированного жилья превысила 1110 квадратных метров, расселены жители 20 квартир.

На территории городского округа Щелково выявлено 425 объектов незавершенного строительства. На сегодняшний день 325 из них снесены, достроены или приведены в соответствие с законодательством, что составляет 76% от общего количества. Работы по обновлению жилого фонда продолжаются.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что расселение аварийного и ветхого жилья — очень важный момент.

«Благодаря федеральной программе мы стараемся максимально быстро расселять такие дома. В Подмосковье приняли решение закончить первый этап программы (по расселению аварийных домов — ред.) как можно скорее — не в следующем году, а уже в этом», — сказал Воробьев.