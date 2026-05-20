В Щелкове капремонт школы №28 завершили более чем на 50%

Капитальный ремонт средней школы №28 продолжается в селе Трубино городского округа Щелково. Строители выполнили уже более половины запланированных работ, завершить обновление здания планируют к августу 2026 года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Капитальный ремонт проходит в здании площадью 2 968,2 квадратного метра. На объекте работают более 45 специалистов. Сейчас ведется монтаж СМЛ-панелей, выполняются электромонтажные работы, кладка вентиляционных шахт на кровле, устройство вентилируемого фасада и установка пожарных лестниц.

В рамках проекта рабочие утеплят и обновят кровлю и фасады, проведут внутреннюю отделку помещений, полностью заменят инженерные сети и обустроят входные группы. После завершения строительно-монтажных работ школу оснастят новой мебелью и оборудованием, а прилегающую территорию благоустроят.

Работы финансируются по государственной программе Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры», входящей в национальный проект «Молодежь и дети». Передать обновленное здание педагогам планируется к августу 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказывал, что в области каждый год капитально ремонтируют порядка 60 школ, актуальность данной темы не уменьшается.

«Это президентская инициатива. Мы 62-65 школ каждый год ремонтируем», — уточнил Воробьев.