В Щелкове демонтировали 18 нестационарных торговых объектов с начала года

В городском округе Щелково продолжают наводить порядок в сфере торговли и демонтировать устаревшие и незаконные точки торговли и услуг — с начала года снесены уже 18 нестационарных торговых объектов. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Так, в конце апреля прекратили свою деятельность павильоны вблизи дома № 27Б на улице Институтская. Также были демонтированы объекты торговли, в том числе и объекты капитального строительства, около дома № 12 на Пролетарском проспекте.

В администрации округа напомнили, что нестационарные торговые объекты могут устанавливаться только при наличии соответствующих согласований.

Для удобства граждан сотрудники администрации подготовили пошаговую инструкцию по размещению нестационарных торговых объектов на муниципальной или частной земле.

Также в округе работает чат-бот, который ответит на все интересующие вопросы по теме.

Владельцам НТО рекомендуется заранее проверять правовой статус своих объектов и оперативно устранять нарушения, чтобы избежать административных санкций и принудительного демонтажа.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что торговые объекты на вылетных магистралях необходимо привести в порядок.

«Еще одна тема важная, заметная для наших жителей, для всех нас — это приведение в соответствие объектов потребительского рынка и услуг, расположенных на вылетных магистралях. Акцент на вылетные магистрали <…>, но не только. И в центре городов, и в прилегающих к центру микрорайонах все должно соответствовать стандарту и радовать глаз», — сказал Воробьев.