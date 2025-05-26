В Рузском округе 24 семьи переселят из аварийного жилья в 2025 году

В понедельник на еженедельном совещании областного правительства, которое провел губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьев, обсуждалась комплексная работа по переселению граждан из аварийного жилья. В Рузском муниципальном округе признаны аварийными 9 многоквартирных домов площадью 3 467,6 кв. метров, которые подлежат сносу. Это 76 квартир, где проживает 184 человека. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Все эти дома включены в региональную госпрограмму «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области».

На сегодняшний день уже 4 квартиры в п. Тучково расселены, всего в этом году за счет средств местного и областного бюджетов на общую сумму более 160,9 млн рублей планируется переселить 24 семьи: 9 квартир в Рузе и 15 — в Тучково.

«Обращаю внимание, что началась новая волна по предоставлению субсидий (сертификатов) собственникам, переселяемым из аварийного жилищного фонда. Для этого собственникам необходимо до 1 августа подать заявление о предоставлении субсидий», — сообщил глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

Субсидию на приобретение жилого помещения могут получить жители, проживающие в следующих аварийных домах, признанных аварийными до 01.04.2025 г.:

г. Руза, ул. Социалистическая, д. 10 (1 собственник);

с. Покровское, ж/г, д. 56 (11 собственников);

п. Колюбакино, ул. майора Алексеева, д. 3 (15 собственников).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что каждая стройка должна быть направлена на расселение трущоб.

«Главная задача — каждая стройка должна быть направлена на расселение трущоб, на КРТ, реновацию попросту говоря. Если эта цель не преследуется, то большой вопрос — зачем такая стройка? Или рабочие места, <…> или расселение из бараков», — подчеркнул Воробьев.