В России ускорилось падение цен на «вторичку»

По итогам апреля, стоимость вторичного жилья снизилась в 14 из 50 (28%) исследуемых крупных городах России. При этом в марте снижение стоимости «вторички» зафиксировали лишь в 5 городах, сообщает РБК .

По данным консалтинговой компании SRG, наибольшее падение стоимости показали квартиры в Рязани — 92,7 тыс. рублей за квадратный метр (-1,51%). На второй строчке Владивосток, где «вторичка» подешевела до 171,4 тыс. рублей за «квадрат» (-1,11%). Замкнула тройку лидеров Балашиха — 167,1 тыс. рублей за 1 кв. м. (-0,87%).

Четвертое место в списке занимает Магнитогорск, где в апреле вторичное жилье подешевело до 74,1 тыс. рублей за квадратный метр (-0,71%). Замкнула топ-5 Тула, в которой квартиры на вторичном рынке потеряли в цене 0,67%, до 105,4 тыс. руб. за 1 кв. м.

В Москве за отчетный период стоимость вторичного жилья снизилась до 208,7 тыс. рублей за «квадрат» (-0,23%), а в Петербурге данный вид недвижимости подешевел до 208,7 тыс. рублей (-0,03%).

Ранее стало известно, что стоимость аренды однокомнатных квартир в России начала снижаться. Уменьшение стоимости связано с уменьшением спроса и ростом предложений. За последний год средняя стоимость аренды недвижимости выросла на 20%.