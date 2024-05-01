Стоимость аренды однокомнатных квартир начала снижаться
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Стоимость аренды однокомнатных квартир начала снижаться. Квартиры подешевели на 1%, сообщает «Коммерсант».
Уменьшение стоимости связано с уменьшением спроса и ростом предложений. Также собственники жилья чаще предлагают различные дисконты.
Однако в конце мая стоимость аренды жилья вновь может увеличиться. Динамика может быть продиктована пересмотром льготных ипотечных программ и высокими ожиданиями собственников.
Средняя стоимость однокомнатных квартир составила 27,4 тыс. рублей. Двухкомнатные квартиры подорожали на 0,5%, до 40,5 тыс. руб. в месяц.
Средняя стоимость недвижимости сейчас составляет около 30 тыс. рублей. При этом за последний год она выросла на 20%.
Однокомнатные квартиры в Москве в среднем можно снять за 55 тыс. рублей, в двухкомнатные - за 97 тыс. За последний месяц рост объема жилья составил 1,7%.