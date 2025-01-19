В России снижается стоимость долгосрочной аренды квартир

Из-за ограниченного спроса на долгосрочную аренду квартир в период январских каникул цены начали снижаться. За последний месяц средние показатели опустились примерно на 1%, сообщает «Коммерсант» .

На самых крупных региональных рынках России средняя стоимость долгосрочной аренды однокомнатных квартир составила 31,7 тыс. рублей, двухкомнатных — 44,7 тыс. рублей. Среднее снижение цен прослеживается уже на протяжении четырех месяцев, но темпы замедляются.

В среднем в крупнейших городах страны «однушки» сдают за 32,4 тыс. рублей в месяц — на 0,3% дешевле, чем в декабре. В «ЦИАН.Аналитике» отметили, что наиболее выраженное снижение зафиксировано в Перми — на 5,9% — до 25,4 тыс. рублей в месяц. Средняя стоимость «однушки» в Москве составила 68,8 тыс. рублей.

При этом объем предложения арендного жилья на крупнейших рынках России вырос на 5% за последние 30 дней. По оценкам экспертов, на ситуацию особенно влияет разница в стоимости недвижимости на первичном и вторичном рынках.

Ранее Астрахань признали наилучшим крупным городом России для инвестиций в недвижимость с целью аренды. Ожидаемая доходность от таких вложений там составит около 10% в год, а срок окупаемости составит 10,6 года.