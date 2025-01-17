Стало известно, в каком российском городе лучше всего сдавать квартиру в аренду

Ожидаемая доходность от таких вложений там составит около 10% в год, а срок окупаемости составит 10,6 года.

Чтобы оценить рентабельность, аналитики использовали средние цены и арендные ставки в российских мегаполисах. При этом было учтено, что квартиры будут сдаваться без перерывов. Также расходы на ремонты, коммунальные услуги, налоги и затраты на привлечение арендаторов не учитывались.

Специалисты подсчитали, что в Нижнем Тагиле доходность арендного жилья составит 8,6% при сроке окупаемости 11,7 года, в Хабаровске — 8,4% и 11,9 года, в Череповце — 8,2% и 12,2 года, Туле — 8,1% и 12,2 года, Грозном — 7,9% и 12,6 года, Ижевске — 7,9% и 12,7 года, Липецке — 7,7% и 12,9 года и Ульяновске — 7,7% и 12,9 года.

Наименьшая доходность зафиксирована в Москве, где она составляет 4%. Несмотря на высокие арендные ставки, стоимость квартир в столице чрезмерно велика, и срок окупаемости такого вложения составляет 24,9 года. Похожие показатели наблюдаются в Севастополе (4,4% и 22,6 года), Белгороде (4,5% и 22,3 года), Сочи (4,1% и 19,8 года) и ряде других городов.