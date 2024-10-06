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В России снижается интерес к торговым помещениям

В России наблюдается рецессия на рынке торговой недвижимости. Это связано с сезонным спадом потребительской активности, сообщает «Коммерсант» .

На сегодняшний день отмечается снижение покупательской активности в торговых центрах на 2% по сравнению с аналогичным временным отрезком прошлого года.

Вторая половина сентября и первая половина октября в целом характеризуются традиционно невысокой потребительской активностью. Трафик обычно начинает расти ближе к ноябрьским распродажам.

Эксперты прогнозируют сохранение тенденции к увеличению вакантности в будущем. При этом в сегменте офисной недвижимости наблюдается относительная стабильность: доля свободных площадей остается неизменной, а арендные ставки демонстрируют рост.

Ранее стало известно, что из-за дороговизны кредитов и снижения спроса на вторичное жилье, его цена на самых крупных региональных рынках РФ остается почти неизменной.