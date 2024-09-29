«Коммерсант»: цены на вторичное жилье в России стагнируют

Из-за дороговизны кредитов и снижения спроса на вторичное жилье, его цена на самых крупных региональных рынках РФ остается почти неизменной. За месяц средняя стоимость квадратного метра выросла не более, чем на 2%, но продавцы делают скидки, сообщает « Коммерсант ».

В среднем цена «вторички» на 18 самых крупных рынках РФ, в которые входят 16 городов с населением от миллиона, а также Ленинградская и Московская области, выросла на 0,4%. Один квадратный метр стоит около 145,9 тыс. рублей.

В некоторых регионах России вторичная недвижимость подорожала больше. Например, в Уфе стоимость «квадрата» выросла на 1,6% до 124,2 тыс. В Перми на 1,1% — до 105,6 тыс. В Казани на 1,3% — до 171,7 тыс.

В Екатеринбурге средняя цена квадратного метра вторичной недвижимости снизилась на 0,2% до 116 тыс. В Санкт-Петербурге тоже заметили уменьшение стоимости — на 0,1% до 220,4 тыс. В Москве цена увеличилась на 0,1% до 336,5 тыс. за квадратный метр.

Ранее первый зампред правления и финансовый директор ВТБ Дмитрий Пьянов сказал, что ЦБ РФ может увеличить ключевую ставку до 23%. Это произойдет, если в 2025 инфляция вырастет до 8%.