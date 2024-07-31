В России продлили льготную ипотеку на 6 лет

Правительство РФ: IT-ипотеку на новых условиях продлят с августа 2024 года

Российское правительство продлило льготную программу ипотеки для сотрудников IT-сферы. Она будет действовать еще шесть лет, сообщила пресс-служба правительства РФ.

Программу продлят, начиная с августа 2024 года. Максимальная ставка по кредиту составит 6%. Однако брать займ можно будет не более, чем на 9 млн рублей.

К людям, которые оформляют ипотеку, предъявляются требования по уровню зарплаты. Так, жители Московской, Ленинградской области и городов с населением от миллиона человек, должны получать не менее 150 тыс. рублей в месяц. В остальных населенных пунктах России — от 90 тыс.

Ранее глава российского Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что ставки по ипотеке в РФ снизятся тогда, куда произойдет «затухание» всплеска инфляции. Такова цель денежно-кредитной политики, которую проводит ЦБ.