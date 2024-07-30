Набиуллина: ставки по ипотеке в РФ уменьшатся по мере замедления инфляции

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что в России ставки по ипотеке неизбежно начнут опускаться по мере «затухания» всплеска инфляции и уменьшения ключевой ставки. Об этом сообщает ТАСС .

«И в этом цель нашей политики», — пояснила Набиуллина.

По ее словам, при низкой инфляции, перед пандемией коронавируса, российские банки выдавали клиентам кредиты под 8-9% годовых без поддержки от бюджета и дорогостоящих программ.

Руководитель Банка России во вторник выступила в Совете Федерации.

Ранее ЦБ РФ впервые с декабря прошлого года поднял ключевую ставку — с 16% до 18% годовых. На ближайших заседаниях регулятор будет рассматривать целесообразность дальнейшего повышения.