В России предложили покупать жилье «по одному квадратному метру»

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии Сергей Рыбальченко выступил с новой инициативой, направленной на решение жилищной проблемы.

В интервью ТАСС он предложил создать механизм, позволяющий семьям постепенно приобретать недвижимость, накапливая ее буквально «по одному квадратному метру». По его мнению, это помогло бы родителям заранее обеспечить детей собственным жильем к моменту совершеннолетия и создания семьи.

Рыбальченко отметил, что подобный механизм уже успешно реализован в форме жилищных накопительных кооперативов. В качестве образца он привел опыт Белгорода, где таким образом построены тысячи квартир.

По словам общественника, это «пример современной солидарности», возрождающий исторические общинные традиции взаимопомощи, когда сообщество помогало строить дом молодой семье, а она, в свою очередь, вкладывала труд в помощь другим.

