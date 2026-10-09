В Рошале строят второй этаж комплекса со школой и детским садом

Строители образовательного комплекса на улице Фридриха Энгельса, 28а, в Рошале ведут монолитные работы на уровне второго этажа. Комплекс включит школу на 550 мест и детский сад на 200 мест, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Образовательный комплекс в Рошале муниципального округа Шатура готов на 17,5%. Его строят за счет бюджетных средств по госпрограмме Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры». Открытие запланировано на 2028 год.

На площадке работают более 60 человек и четыре единицы техники. Строители завершили монолитные работы на уровне цокольного и первого этажей и продолжают их на втором. Также рабочие монтируют опалубку стен и колонн первого и второго этажей, устраивают монолитные лестничные марши и строят подпорную стену.

В школьном блоке разместят классы и лаборатории, актовый и спортивный залы, столовую и библиотечно-информационный центр. В детском саду предусмотрены групповые помещения, залы для занятий физкультурой и творчеством, пищеблок.

На прилегающей территории обустроят спортивные и игровые площадки, места для отдыха и общешкольных мероприятий, проезды и тротуары.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно в Подмосковье становится на 40 тыс. школьников больше, именно поэтому в регионе продолжают строить современные образовательные учреждения, а также капитально ремонтируют уже имеющиеся объекты.

«Мы делаем капитальный ремонт в 42 школах по президентскому нацпроекту «Образование». Мы хотим, чтобы школы были не просто местами для учебы, а настоящими центрами для развития детей, где они смогут учиться, творить и проводить время», — заявил Воробьев.