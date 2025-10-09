В Рошале округа Шатура достраивают дом для переселенцев из аварийного жилья

В Рошале городского округа Шатура на финишной прямой строительство дома для переселенцев. Многоэтажку строят по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в рамках госпрограммы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Московской области» на 2019–2025 годы. Об этом сообщает пресс-служба Главгосстройнадзора Подмосковья.

Сегодня инспекторы Главгосстройнадзора фиксируют 88% строительной готовности объекта. Строители ведут монтаж оконных блоков, устройство внутренних инженерных сетей, приступили к внутренней отделке помещений. Завершить строительство по проекту должны в IV квартале 2025 года.

В новую восьмиэтажку переедут жители домов, признанных аварийными. Для них в многоквартирном доме предусмотрено 82 квартиры, 75 из них — однокомнатные, 7 — двухкомнатные. В них переедут жители аварийных домов из Рошаля по адресам: ул. Октябрьской революции, дома № 7, 9, 39, ул. 3-го Интернационала, д. , ул. 3-я Пятилетки, дом № 76, ул. Урицкого, дома № 42, 44, 73, 74, ул. Фридриха Энгельса, дом № 14.

Вся стройка многоквартирных домов в Московской области сопряжена с обязательным расселением ветхого и аварийного фонда, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Где-то нужен более энергичный подход к капитальному ремонту, а где-то у нас есть успехи по расселению, но люди хотят ясности, когда они переедут. Мы эту тему сами поднимаем, говорим о ней. Еще раз подчеркиваю, что вся стройка многоквартирных домов в Московской области сопряжена с обязательным расселением ветхого и аварийного фонда», — сказал Воробьев.