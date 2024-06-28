В Реутове продолжается вручение сертификатов на приобретение жилья

В Реутове продолжается реализация программы по обеспечению жильем детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей. Еще один сертификат на покупку квартиры вручили 18-летней Марии, об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Работа по обеспечению жильем сирот находится на особом контроле губернатора Московской области Андрея Воробьева и главы Реутова Филиппа Науменко. Региональные и городские власти следят за тем, чтобы жилье получили все горожане, которым это положено по закону. Очень приятно, что сейчас люди, которым вручают сертификаты на квартиры, сами участвуют в выборе своего будущего жилья. Я с большим удовольствием передаю этот сертификат и желаю, чтобы у его обладательницы жизнь сложилась хорошо», — отметила заместитель главы округа Ольга Репина.

Также она отметила, что в 2024 году такой сертификат в наукограде выдают уже во второй раз. До конца года будет вручен еще один сертификат и ключи от квартиры детям-сиротам.

Сертификат на квартиру был выдан в рамках государственной программы Московской области «Жилище», которая реализуется с целью повышения доступности жилья и обеспечения безопасных и комфортных условий проживания в регионе.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, выдаваемые в регионе сертификаты на жилье для детей-сирот востребованы.

«По закону, если у ребенка нет родителей, государство предоставляет квартиру. Таких квартир мы предоставляем 800, но с прошлого года мы начали давать сертификаты», — уточнил губернатор.