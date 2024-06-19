сегодня в 15:18

В рамках народной программы завершены монолитные работы корпуса гимназии № 17 в Мытищах

В Мытищах в рамках народной программы «Единой России» и партийного проекта «Новая школа» на улице Мира продолжается возведение школы на 1100 мест, передает пресс-служба администрации городского округа.

После открытия она станет вторым корпусом гимназии № 17 и значительно снизит нагрузку на существующее образовательное учреждение.

На строительной площадке задействовано 67 рабочих и 8 единиц техники. Завершены монолитные работы. Сейчас подрядчик утепляет фасад и устанавливает окна.

«Помимо этого, прокладываются наружные сети и подключаются внутренние инженерные коммуникации. Начаты отделка помещений и монтаж лифтового оборудования», — отметила секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Юлия Купецкая.

Завершить строительство планируется до конца 2024 года.

Народная программа партии в Московской области была сформирована по итогам выборов в Мособлдуму в 2021 году. Этому предшествовала большая работа по сбору обращений от жителей. Контроль выполнения Народной программы — одно из важных направлений работы партии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.