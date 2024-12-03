Юная жительница Раменского получила жилищный сертификат

Глава Раменского городского округа Эдуард Малышев вручил жилищный сертификат студентке колледжа Гжельского государственного университета Марии Козловой. Она учится по специальности «Производство тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и изделий», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Мария отпраздновала свой 18-тый день рождения в ноябре. Эдуард Малышев поздравил девушку с совершеннолетием, а также пожелал успехов во взрослой жизни.

«Собственное жилье должно стать для нее надежным фундаментом. Вместе с опекуном девушка уже выбрала квартиру, надеюсь, скоро отметит новоселье», — написал глава Раменского округа в социальных сетях.

За этот год это уже двадцатый жилищный сертификат, выданный на территории Раменского городского округа детям, оставшимся без попечения родителей. Выдача сертификатов осуществляется в рамках муниципальной программы «Жилище».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе продолжается реализация программы «Социальная ипотека». Сертификаты вручают людям самых востребованных профессий, которые учат, лечат, посвящают себя научным открытиям, укрепляют ОПК, помогают добиваться успехов в спорте. Губернаторская программа позволяет купить жилье по доступной цене.

«Первую половину стоимости квартиры Московская область оплачивает сразу в виде первоначального взноса, вторую половину участник берет в ипотеку, а регион ежемесячно в течение 10 лет компенсирует ему эту сумму. Специалисту же нужно только гасить проценты», — заявил Воробьев.