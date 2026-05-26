В Раменском округе построили четверть пристройки к гимназии

Строители завершили около 25% работ по возведению пристройки на 500 мест к Раменской гимназии на улице Северное шоссе. Объект реализуют в рамках областной программы, завершить строительство планируют в 2027 году, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Пристройку возводят в рамках государственной программы Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры». Новый корпус рассчитан на 500 ученических мест.

Сейчас на площадке ведутся монолитные и общестроительные работы. Здание соединят с действующим корпусом гимназии крытым переходом на втором этаже. Внутри разместят учебные классы, лаборатории, спортивные залы, столовую и медицинский кабинет.

Расширение связано с тем, что гимназия расположена в густонаселенном районе с активной жилой застройкой. Дополнительные места помогут снизить нагрузку на школы и обеспечить детям возможность учиться рядом с домом.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно в Подмосковье становится на 40 тыс. школьников больше, именно поэтому в регионе продолжают строить современные образовательные учреждения, а также капитально ремонтируют уже имеющиеся объекты.

«Мы делаем капитальный ремонт в 42 школах по президентскому нацпроекту «Образование». Мы хотим, чтобы школы были не просто местами для учебы, а настоящими центрами для развития детей, где они смогут учиться, творить и проводить время», — заявил Воробьев.