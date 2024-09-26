В Раменском округе 14 детям-сиротам вручили жилищные сертификаты в этом году

Врип главы Раменского городского округа Эдуард Малышев рассказал, что в этом году уже вручили 14 сертификатов детям-сиротам. Десять из них уже реализованы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Малышев приехал в гости к Владиславу Кошелеву, который теперь живет в собственной квартире. В настоящее время Владислав обучается на 3 курсе Московского колледжа транспорта. В Раменском расположена его новая однокомнатная квартира.

Владислав получил сертификат на приобретение жилья в Московской области, который был ему вручен 27 августа 2024 года. Благодаря сертификату теперь молодой человек имеет собственное жилье.

«Приятно видеть, как Владислав обжился в своем новом доме. Надеюсь, квартира станет для него не просто местом проживания, но и уютным уголком для учебы и жизни, и будет наполнена радостью и счастьем», — написал Малышев в социальных сетях.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, выдаваемые в регионе сертификаты на жилье для детей-сирот востребованы.

«По закону, если у ребенка нет родителей, государство предоставляет квартиру. Таких квартир мы предоставляем 800, но с прошлого года мы начали давать сертификаты», — уточнил губернатор.