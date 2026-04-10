В Пушкинском разъяснили порядок выдачи жилищных сертификатов

В городском округе Пушкинский стартовал прием заявок на жилищные сертификаты для переселения из аварийного фонда. 8 и 9 апреля представители администрации провели дворовые встречи с жителями и объяснили порядок оформления документов и сроки подачи заявок, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Подмосковье началась заявочная кампания по выдаче сертификатов на переселение из аварийного жилья. В Пушкинском уполномоченный главы округа Нина Ушакова и заместитель директора МКУ «УКС» Татьяна Карпова посетили шесть адресов, где пообщались с собственниками и нанимателями помещений, признанных аварийными. Жителям разъяснили порядок подачи заявлений, перечень необходимых документов и условия участия в программе.

В 2026 году выкупная стоимость составляет 181 759 рублей за 1 кв. м. В прошлом году цена превышала 174 тыс. рублей за 1 кв. м. Минимальный расчетный метраж — 28 кв. м. Даже если фактическая площадь квартиры составляет 19 кв. м, выплата рассчитывается исходя из 28 кв. м — это более 5 млн рублей. Если жилье больше 28 кв. м, компенсация предоставляется за каждый квадратный метр.

Средства сертификата можно направить на покупку квартиры в новостройке в любом округе Московской области. Подать заявку необходимо до 1 июля 2026 года. Дополнительную информацию можно получить по телефону +7 (936) 520-44-84.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что программа сертификатов по переселению из аварийного жилья оказалось удобной и оперативной.

«Вы знаете, что мы первыми из регионов предложили сертификаты, которые позволяют человеку свободу выбора в части географической возможности приобрести жилье. <…> Мы ее (программу — ред.) дальше продолжаем», — добавил Воробьев.