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В Пушкинском округе объявили конкурс на капремонт гимназии

Конкурс на капитальный ремонт корпуса гимназии «Тарасовка» объявили в городском округе Пушкинский. Работы начнутся после определения подрядчика и завершатся в 2027 году, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

В единой информационной системе в сфере закупок размещено извещение о проведении открытого электронного конкурса. Подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную документацию и провести капитальный ремонт с поставкой необходимого оборудования.

Речь идет о корпусе № 5 МАОУ «Гимназия «Тарасовка», расположенном по адресу: Московская область, г. Пушкино, микрорайон Звягино, улица Советская, дом 25а. Общая площадь здания составляет 1846,5 квадратного метра.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту корпуса гимназии «Тарасовка» в городском округе Пушкинский Московской области», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

Работы проведут в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры». Финансирование предусмотрено за счет средств бюджета Московской области. Завершить ремонт планируется в 2027 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказывал, что в области каждый год капитально ремонтируют порядка 60 школ, актуальность данной темы не уменьшается.

«Это президентская инициатива. Мы 62-65 школ каждый год ремонтируем», — уточнил Воробьев.