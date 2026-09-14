В Пушкине начался капремонт корпуса гимназии «Тарасовка»

Строители начали подготовку к капитальному ремонту корпуса № 5 гимназии «Тарасовка» в микрорайоне Звягино Пушкина. Работы планируют завершить к 1 сентября 2027 года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Строители приступили к подготовительным работам перед капитальным ремонтом учебного корпуса № 5 МАОУ «Гимназия Тарасовка». Здание находится на улице Советской, 25а в микрорайоне Звягино города Пушкино.

Работы проведут по госпрограмме Московской области в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети». На объект поставляют материалы и оборудование, обустраивают площадки для их складирования. На этой неделе строители начнут демонтажные работы.

В здании 1956 года постройки площадью более 1 397,9 кв. м обновят внутренние помещения, лестничные марши и санузлы, заменят двери, окна, инженерные коммуникации, утеплят фасад и заменят кровлю. В спортзале отремонтируют пол и стены, установят новые спортивные снаряды. Для столовой закупят оборудование пищеблока, также модернизируют системы безопасности и видеонаблюдения, приобретут мебель и оборудование и благоустроят прилегающую территорию.

Завершить капитальный ремонт планируют к 1 сентября 2027 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказывал, что в области каждый год капитально ремонтируют порядка 60 школ, актуальность данной темы не уменьшается.

«Это президентская инициатива. Мы 62-65 школ каждый год ремонтируем», — уточнил Воробьев.