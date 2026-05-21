В Подольске строят дом для переселенцев из аварийного жилья

Строительство 17-этажного дома для переселенцев из аварийного фонда продолжается в микрорайоне Климовск Подольска. В новостройку переедут 456 человек, завершить работы планируют в 2027 году, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Дом возводят в поселке Южный микрорайона Климовск. Сейчас на площадке работают более 50 человек и задействованы четыре единицы техники, ведутся монолитные работы.

Семнадцатиэтажное здание будет состоять из трех секций. В нем предусмотрено 215 квартир для переселения жителей аварийных домов. Общая площадь расселяемого фонда превышает 8,7 тыс. кв. м.

Строительство ведется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» за счет бюджетных средств. Сдать объект планируется в 2027 году.

Всего по нацпроекту в Московской области строят восемь многоквартирных домов для переселенцев из аварийного жилья. Работы идут в Зарайске, Щелкове, Подольске, Шатуре, Шаховской, Талдоме, Лосино-Петровском и Сергиево-Посадском округах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил, как идут работы по возведению многоэтажного дома в поселке Южный в Подольске. Всего таких МКД для расселения аварийного жилья будет два.

«Мы с жителями проводили здесь закладку первого камня и вот видим, что сегодня дом построен уже на уровне 15-го этажа. Задача — закрыть контур этой осенью, чтобы в первой половине следующего года порядка 400 человек смогли уже переехать в современное жилье из безнадежно устаревших бараков. Мы очень надеемся, что и взрослые, и дети, которые здесь живут, будут довольны», — отметил Воробьев.