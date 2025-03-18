В Подольске продолжается строительство дома для переселенцев из аварийного жилья
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В поселке Южный микрорайона Климовск городского округа Подольск продолжается строительство многоквартирного дома для переселенцев из аварийного жилья. Строительство ведется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» за счет средств бюджета, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«Строители на площадке, ведутся монолитные работы», — уточняется в сообщении.
Завершить строительство многоквартирного дома планируется в 2026 году.
Расселению в поселке Южный подлежат 30 многоквартирных жилых домов 50-х годов постройки, общей площадью 16,7 тыс. кв. метров.
Переселения ждут 836 человек (444 квартиры). Первым этапом расселения стало строительство двухсекционного дома переменной этажности общей площадью 14,8 тыс. кв. метров на 199 квартир.
Вторым этапом планируется приступить к строительству второго 17-этажного трехсекционного дома на 223 квартиры.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал важной темой реновацию, расселение аварийного жилья.
«Еще одна важная тема — это реновация, расселение аварийного жилья. Это всегда очень беспокоит людей, которые живут в ветхих домах», — сказал губернатор.