В Подольске продолжается строительство дома для переселенцев из аварийного жилья Недвижимость 18 марта 2025 15:28 Фото - © МинстройМО

В поселке Южный микрорайона Климовск городского округа Подольск продолжается строительство многоквартирного дома для переселенцев из аварийного жилья. Строительство ведется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» за счет средств бюджета, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.