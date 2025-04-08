В Подольске продолжается капитальный ремонт гимназии курсантов

В микрорайоне Климовск Подольска капитальный ремонт гимназии имени Подольских курсантов завершен на 70%. Строители занимаются отделкой и фасадными работами. Также монтируют инженерные системы и внешние коммуникации, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Одной из ярких новинок на фасаде гимназии стало панно с изображением памятника Подольским курсантам. Оно украсило здание и подчеркнуло историческую значимость учебного заведения.

В рамках капремонта запланирована полная замена кровли, обновление фасадов и входных групп, а также модернизация всех инженерных систем, окон и дверей. Учебные классы получат новую мебель и современное оборудование, а прилегающая территория будет благоустроена.

Работы ведутся в рамках государственной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» и национального проекта «Молодежь и дети». Завершение капитального ремонта запланировано на август 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье. Это очень важно для того, чтобы вовремя начать учебный год.

«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная мобилизация в начале года для того, чтобы вовремя начать учебный год. Или в этот же год, или через период — в зависимости от объекта», — сказал Воробьев.