сегодня в 16:07

В Подольске капитальный ремонт гимназии № 4 завершен на 50%

В рамках президентской программы по капитальному ремонту образовательных учреждений в городском округе Подольск продолжаются работы в гимназии № 4 на улице Правды. Общая стройготовность объекта составляет 50%. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

«На площадке 96 рабочих и 3 единицы строительной техники. Ведется устройство кровли (монтаж стропильной системы, укладка кровельного железа), фасадные работы. Внутри здания ведется штукатурка стен, укладка напольной плитки, электромонтажные и сантехнические работы, монтаж вентиляции пищеблока и столовой и благоустройство территории. Работы в графике», — уточняется в сообщении.

Обновление коснется всего здания. В школе капитально отремонтируют фасад, кровлю, заменят все инженерные системы. Также проведут отделку помещений, а в классах установят новую мебель и современное оборудование.

Общая площадь здания гимназии составляет 3,6 тыс. кв. метров.

Завершить все работы планируется до 25 августа. Открыть обновленную гимназию планируют 1 сентября 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.