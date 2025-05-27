В Подольске до 2027 года из аварийного жилья переселят более 1,5 тыс человек

В Подольске планируют переселить из аварийного жилья более 1 500 человек до 2027 года. Это часть государственной программы, которую активно реализуют власти округа при поддержке губернатора Андрея Воробьева. Об этом сообщает пресс-служба округа.

«На улице Южный поселок в микрорайоне Климовск расселят 28 аварийных домов. В них проживают 398 семей, это почти 800 человек. Уже начали строительство 17-этажной новостройки, параллельно готовится документация для возведения второго аналогичного дома», — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Своей очереди также ожидают 276 семей, проживающих в многоквартирных домах на улицах Банной, Калинина, Калужской, Луговой, Плещеевской, Подольских Курсантов, Чайковского, Щорса, Литейной, Беляевской, Колхозной, Народной, Быковской, Московской в микрорайоне Львовском, Школьной в микрорайоне Климовск, а также в поселках Быково и Дубровицы. В программу планируют включить еще четыре дома на улицах Железнодорожной, Плещеевской, Быковской и Александровском проезде.

Дополнительно предусмотрены меры поддержки в виде жилищных сертификатов. В 2024 году девять подольчан, проживающих в аварийном жилье, обратились за этой помощью. Семь семей уже приобрели новые квартиры, две — в процессе подбора.

«Продолжим эту важную работу — с вниманием к людям и четким пониманием цели: каждый должен жить в безопасных и комфортных условиях», — заключил Артамонов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что расселение аварийного и ветхого жилья — очень важный момент.

«Благодаря федеральной программе мы стараемся максимально быстро расселять такие дома. В Подмосковье приняли решение закончить первый этап программы (по расселению аварийных домов — ред.) как можно скорее — не в следующем году, а уже в этом», — сказал Воробьев.