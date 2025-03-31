В Подольске 600 семей переселят из аварийных домов в комфортабельное жилье, для этого начали возводить новостройку в микрорайоне Климовск и планируют построить еще одну в микрорайоне Ново-Сырово. Власти округа делают все возможное, чтобы у каждого жителя было свое пространство уюта, тепла и безопасности. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«В 2024 году 194 жителей округа переехали в новое жилье из аварийного. Для них построили комфортабельный дом на улице Плещеевской по программе главы региона Андрея Воробьева. На этом не останавливаемся. В ближайшие год-два еще сотни людей получат возможность жить в достойных условиях. И это только начало — уже строим дома для еще 600 семей, чтобы как можно больше людей смогли жить в достойных условиях. Приступили к возведению новостроек на улице Южный поселок в Климовске, в скором времени начнем строительство еще одной многоэтажки на улице Банной», — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

В прошлом году 131 многодетная семья получила бесплатные земельные участки, в 2025 году их будет уже 154. С особым трепетом администрация округа относится к детям-сиротам и ребятам, оставшимся без попечения родителей. В 2024 году 49 человек обрели свой дом. Большинство выбрали сертификаты, но жить остались в родном Подольске.

«Мы развиваем Подольск как округ с удобной, современной и безопасной средой. Заключаем договоры комплексного развития территорий, сносим аварийные и незаконные постройки — в 2024 году их было 65. Продолжим эту работу, чтобы каждый уверенно строил своё будущее в городском округе Подольск», — заключил Артамонов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что по программе реновации в Подмосковье потенциально смогут переселять до 100 тыс. человек в год.

«Программа, которая позволит нам расселить гораздо большее количество жителей, уже реализуется в Москве. Здесь она называется реновация. У нас это КРТ, но, по сути, это реновация», — сказал Воробьев.