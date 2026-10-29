На Украине хотят запретить весь русскоязычный культурный продукт

Комитет Верховной рады по гуманитарной и информационной политике одобрил поправки в закон о культуре, запрещающие весь русскоязычный культурный продукт, в том числе для граждан Украины. Об этом сообщила украинский языковой омбудсмен Елена Ивановская, передает ТАСС .

«Изменения в закон о культуре, особенно в статье 15, поставят вне закона весь русскоязычный культурный продукт. То есть это и те русскоязычные музыкальные произведения, которые сегодня, к сожалению, слушают граждане Украины, даже в публичном пространстве. Более того — исполняют их. Потому что действующая статья 15 закона о культуре только ограничивала исполнение (произведений — ред.) гражданами России на нашей территории музыкальных произведений. И профильный комитет во главе с Никитой Потураевым уже одобрил эти поправки», — сказала она в интервью изданию Hromadske.

На этой неделе Елена Ивановская спровоцировала скандал, заявив, что врачи могут отказывать в помощи русскоязычным пациентам, не владеющим государственным языком. В Раде ряд депутатов осудил такие высказывания: Максим Бужанский от «Слуги народа» назвал их расовой теорией нацистов, а лидер группы «Платформа за жизнь и мир» Юрий Бойко заявил, что подобные вещи направлены на разжигание вражды в обществе, и призвал к отставке омбудсмена.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также выразила возмущение словами украинского языкового омбудсмена. Она призвала российских и зарубежных журналистов рассказать о них западноевропейской аудитории и назвала высказывания проявлением «нацизма в современном его обличии».

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