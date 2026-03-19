В Подмосковье запустили проверку долгов за газ через «Добродел»

Жители Подмосковья могут проверить задолженность за газ при покупке недвижимости через мобильное приложение «Добродел». Сервис позволяет подать онлайн-заявку и получить ответ в течение трех рабочих дней, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Для проверки необходимо открыть приложение «Добродел», перейти в раздел «Услуги» — «Все услуги» — «Жилье» — «Проверка задолженности за газ при покупке недвижимости». Затем пользователь заполняет онлайн-форму, указывает адрес интересующего объекта и отправляет заявку.

Ответ поступит в течение трех рабочих дней. Если потребуется уточнить информацию, сотрудник «Мособлгаза» свяжется с заявителем по контактным данным, указанным в обращении.

«Добродел» — единое мобильное приложение с полезной информацией и услугами для жителей Подмосковья. Для работы в сервисе необходимо авторизоваться через ЕСИА — Единую систему идентификации и аутентификации. Приложение доступно для скачивания онлайн.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что цифровая приемная позволяет видеть все заявки на подключение, аварии и так далее — это важное слагаемое в модернизации ЖКХ.

«Это диспетчерская, <…> где работают два подготовленных, грамотных, компетентных сотрудника, у которых есть и все push-уведомления, и цифровая карта», — сказал Воробьев.