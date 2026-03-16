В Подмосковье за неделю расселили 327 человек из аварийных домов

Переселение 327 жителей из аварийного жилья прошло на минувшей неделе в Сергиево-Посадском округе и Солнечногорске. Гражданам предоставили квартиры в новостройках или выплатили выкупную стоимость за прежнее жилье, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

За неделю из аварийного жилищного фонда расселили 327 человек. Они проживали в 126 помещениях общей площадью 4 905,51 кв. м. Переселение прошло в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Жителям выплатили компенсации либо предоставили новые квартиры.

В регионе продолжается строительство домов для переселения. В 2025 году такие дома ввели в эксплуатацию в Жуковском, Луховицах и Подольске. В Коломне, Ступине, Талдоме, Шатуре, Щелкове и Лосино-Петровском работы продолжаются.

В Шатуре на улице Спортивной строят два девятиэтажных дома для переселенцев. В жилом комплексе предусмотрено 273 квартиры, куда планируют переехать более 620 человек. Для жителей оборудуют парковки, зоны отдыха и площадки для спорта и активных игр.

Вся стройка многоквартирных домов в Московской области сопряжена с обязательным расселением ветхого и аварийного фонда, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Где-то нужен более энергичный подход к капитальному ремонту, а где-то у нас есть успехи по расселению, но люди хотят ясности, когда они переедут. Мы эту тему сами поднимаем, говорим о ней. Еще раз подчеркиваю, что вся стройка многоквартирных домов в Московской области сопряжена с обязательным расселением ветхого и аварийного фонда», — сказал Воробьев.