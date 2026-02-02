В Подмосковье за неделю 260 человек переехали из аварийного жилья в новые дома

В городских округах Подмосковья за минувшую неделю 260 жителей переселили из аварийного жилья в новые квартиры в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

В течение прошедшей недели в городских округах Богородский, Воскресенск, Домодедово, Егорьевск, Жуковский, Зарайск, Лосино-Петровский, Мытищи, Одинцовский, Раменский и Химки из аварийного жилищного фонда переселили 260 человек. Всего расселили 110 помещений общей площадью 4 471,28 кв. м.

Гражданам выплатили выкупную стоимость и предоставили квартиры на вторичном рынке. Расселение аварийного жилья остается одной из приоритетных задач, обозначенных Президентом.

С 2019 года в новые квартиры переехали более 35 тысяч семей. Первый этап программы, включающий расселение домов, признанных аварийными до 2017 года, завершен. Сейчас реализуется второй этап — переселение жителей из домов, признанных аварийными до 1 апреля 2025 года.

В 2025 году завершили строительство домов для переселенцев в Жуковском, Луховицах и Подольске. В Коломне, Ступино, Талдоме, Шатуре, Щелково и Лосино-Петровском округах строительство продолжается.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в 2025 году планируется расселить из аварийного жилья более 10 тысяч жителей в том числе с помощью жилищных сертификатов.

«Напомню, завершить расселение фонда, признанного аварийным до 2017 года, мы планировали до 31 августа 2025 года», — сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.