В Подмосковье выдан первый электронный сертификат на покупку квартиры для сироты

В Московской области в рамках региональной программы «Жилище» дети-сироты, не имеющие жилья, по достижении совершеннолетия получают квартиру или жилищный сертификат на ее покупку. В регионе выдан первый электронный сертификат на покупку жилья для детей-сирот, сообщает пресс-служба регионального Минсоцразвития.

«Жилищный сертификат — выбор наших детей-сирот. С этого года мы перевели сертификат в цифровой формат, а подачу заявления сделали полностью электронной. Ребенку больше не нужно приходить в МФЦ или опеку, а сам сертификат доступен в личном кабинете на портале госуслуг», — рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Первым обладателем цифрового жилищного сертификата стал Денис из Долгопрудного. Всего в этом году обеспечены жильем будут 913 сирот региона.

Подать заявление на получение жилищного сертификата можно на региональном портале государственных услуг по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.